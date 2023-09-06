'Спросите себя: кто вы в этой войне?' Мэр Борисполя Борисенко вступил в ряды ВСУ

Мэр Борисполя Владимир Борисенко, избранный от "Европейской Солидарности".

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook о вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Самое главное для нас сегодня – одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов стать на защиту Украины. Общество должно осознать, что когда один из военных ранится или не дай". Боже, гибнет, так на его место должен прийти другой", – убежден Борисенко.

"Неважно кто ты: городской голова, депутат, предприниматель, водитель, механик… Именно сейчас наступил решающий и переломный момент войны. От каждого зависит дальнейшая судьба целой страны", – считает глава громады.

"Спросите себя: что вы будете вспоминать об этих временах? Кто вы в этой войне? Те, кто возлагает ответственность на других? Или те, кто станет силой, что одержит победу? Присоединяйтесь к рядам Вооруженных Сил Украины. Эта война длится не одно столетие и нам представился шанс не передать ее детям. Честь имею! Слава Украине!", – пишет Борисенко.

Как сообщила ранее сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, более 2500 партийцев защищают Украину в подразделениях Сил обороны. На фронте воюют 328 депутатов разных уровней от "ЕС".

"Движение Честно" подготовило инфографику относительно депутатов на фронте – кто от каких партий защищает Украину. При том, что наши фракции и в ВР, и в местных советах, как правило, в оппозиции. Власть в "Слуге" и Ко", – написала Геращенко.

"В общей сложности, более 2500 партийцев "ЕС" сейчас на фронте, на самых горячих направлениях. Среди них много депутатов всех уровней. Гордимся вами, коллеги", – отметила сопредседатель фракции.