'Способствует расширению мировоззрения': Ректор 'Львовской политехники' объяснил приглашение Порошенко на выступление в университете

Ректор "Львовской политехники" Юрий Бобало рассказал, зачем пригласил бывшего президента Петра Порошенко в политехнику.

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Об этом ректор рассказал в интервью "Українським Новинам".

По его словам, Порошенко интересен как политический и общественный деятель.

"Петр Порошенко, президент Украины 2014-2019 годов – интересен как политический и общественный деятель. Поэтому понятно внимание к нему со стороны академических сообществ. Во встрече, которая состоялась недавно во Львовской политехнике, принимали участие не только студенты нашего Университета, но и других ЗВО Львова, в частности, Львовского национального университета им. И. Франко и Украинского католического университета.

Он отметил, что во Львовской политехнике часто проходят встречи с интересными личностями, экспертами в различных отраслях, общественными или политическими деятелями, а общение с такими людьми способствует расширению мировоззрения наших студентов и работников. Бобало подчеркнул, что Львовская политехника является презентабельным местом для масштабных событий, а политехники благодаря разносторонним направлениям обучения и научной деятельности – интересными собеседниками в диалогах на различные темы.

По его словам, гостей часто приглашают работники разных кафедр или других подразделений, в рамках направлений своей деятельности. Также такие встречи проходят и по инициативе политических или общественных деятелей.

"Во Львовской политехнике проходили встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, с церковными лидерами – главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом и УПЦ – Блаженнейшим Эпифанием, Романом Ващуком – бизнес-омбудсменом в Украине, чрезвычайным и Полномочным Послом Также в течение года Политехнику посетили, в частности, Омбудсмен Республики Италия Марино Фарделли, Самуэль Тоттен – американский профессор, один из исследователей геноцидов в мире, Дайнюс Жалимас – бывший глава Конституционного суда Литовской Республики, Андрей Содомора – переводчик, писатель, ученый других незаурядных личностей", – поделился Бобало.