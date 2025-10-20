Спортсмены Olympic Dreams на Expo 2025 в Японии

Участники международного проекта Olympic Dreams, спортсмены национальной сборной Украины, посетили украинский павильон "Not For Sale" на Всемирной выставке Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan.

Визит состоялся во время пребывания украинских спортсменов в Японии в рамках международного учебно-тренировочного лагеря, организованного проектом Olympic Dreams. Посещение выставки стало напоминанием о миссии, которая объединяет спорт, культуру и силу страны, продолжающей бороться и вдохновлять мир.

Павильон, говорящий о ценностях

Украина представлена на Expo 2025 в павильоне "Not For Sale" ("Не для продажи"). Его главная идея — показать, что есть вещи, которые невозможно купить: свободу, достоинство, жизнь и независимость.

Павильон оформлен в виде "магазина", где вместо ценников — коды, ведущие к историям реальных украинцев, демонстрирующих цену человечности, мужества и несокрушимости.

Украинские спортсмены поддержали экспозицию, посвящённую тем, кто сохраняет и развивает Украину даже в самые трудные времена — от врачей и учителей до предпринимателей и деятелей искусства. Этот опыт стал для молодых людей эмоциональным подтверждением того, что быть украинцем — это не только о нации, но и о ценностях.

"Визит национальной сборной по дзюдо в павильон стал значимым и ярким событием, которое позволило вновь привлечь внимание Японии и мировой общественности к Украине на Expo 2025 в Осаке. Для нас большая честь принимать наше олимпийское будущее, мы получили много внимания от представителей павильонов других стран", — рассказала директор украинского павильона Osaka Expo 2025 Инна Ильина.

Поддержка, которая объединяет

Визит команды стал возможным благодаря поддержке украинского мецената Анатолия Бойко, инициатора создания проекта Olympic Dreams, который с начала войны системно помогает украинским детям и спортсменам.

"Помимо реальной поддержки олимпийского резерва страны, мы работаем и над укреплением имиджа Украины на международной арене. Наши спортсмены и члены команды являются амбассадорами страны, которая борется, развивается и вдохновляет. Дополнительное внимание к украинскому павильону среди мировых экспозиций — это напоминание всем, что Украина есть, она сильна и прекрасна, как наши юные атлеты, и отважно завоевывает свою победу", — отметил Анатолий Бойко.

Справка

Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan — одно из самых масштабных событий десятилетия, прошедшее под лозунгом "Designing Future Society for Our Lives" ("Формирование общества будущего для нашей жизни"). В выставке приняли участие более 150 стран и международных организаций, а количество посетителей составило 28 миллионов человек. Украинский павильон "Not For Sale" стал частью официальной программы Expo и представил миру истинные ценности Украины — человечность, свободу, достоинство и силу духа.