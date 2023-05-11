Сплошная руина: в сети показали, как выглядит сейчас уничтоженная россиянами Марьинка. Фото

Российские оккупационные войска просто уничтожают мирные города Украины. В сети показали, как выглядит разрушенный российскими войсками город Марьинка Покровского района Донецкой области.

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Когда-то процветающий город, где до российского вторжения бушевала жизнь, превратился в руины и пустошь. Соответствующие фотографии опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы.

Обстрелы оккупантов уничтожили практически всю инфраструктуру. На многих крышах виднеются дыры, а часть построек фактически превратилась в груды кирпича. Фасады некоторых сохранились, но кровли, других стен и всего, что было внутри, нет.

Марьинка – город, граничащий с Донецком. Оно входит в "горячие" точки на фронте. Здесь Вооруженные силы Украины ежедневно отражают многочисленные штурмы российских оккупантов. При этом захватчики наносят по населенному пункту многочисленные артиллерийские и авиаудары.

Напомним, российские оккупанты полностью разрушили здание церкви в Марьинке. Любопытно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.

В конце апреля российское командование отвело от Марьинки в Донецкой области две российские десантные части, требующие восстановления. Вместо них на направление бросили так называемые "штурмовые подразделения Z".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в пятницу, 7 апреля, сбили очередной вражеский штурмовик Су-25 "Грач". Самолет был уничтожен в районе Марьинки Донецкой области.