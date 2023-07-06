Спецназовцы бригады им. Богуна получили зарядные станции и ноу-хау от Фонда "Мир и Ко"
Подразделение первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна получило зарядные станции, а также более простые системы питания, позволяющие заряжать моторолы от любого источника постоянного тока.
О помощи подразделения рассказали в некоммерческой волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".
"Девять лет непрерывной работы познакомили нас почти со всеми старыми и вновь созданными подразделениями сил обороны Украины. Но есть некоторые любимцы, как-то так происходит. Особенность взаимодействия иногда заключается в том, что кроме постоянной помощи старым друзьям мы отправляем на испытания некоторые прототипы новосозданных приборов", – сообщили в фонде.
Одно из таких любимых подразделений – это первая отдельная бригада спецназначения им. Богун.
Как сообщили в фонде, именно богуновцы были заказавшими и первыми испытавшими "желто-голубые" VHF антенны, антенны-"военные паучки", системы для радиотехнической разведки, некоторые средства РЭБ, которые передавали волонтеры.
"На этот раз кроме предоставленных нам спонсорами зарядных станций, попавших в "боги войны", мы передали на испытания некоторые простые системы питания – зарядки, позволяющие заряжать моторолы от любого источника постоянного тока от 5В. И как стандарт – все что можно включить в "прикуриватель" авто", – рассказали в волонтерской организации.
Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании:
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