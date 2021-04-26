Специалисты рассказали о масштабах проекта "Укрытие" для ЧАЭС

30 тысяч тонн металлоконструкций в мостовых кранах размером с "Боинги" – таковы масштабы укрытия для энергоблока №4 – его изготовили с использованием металла "Азовстали" в цехах итальянской компании Cimolai.

Менеджер проекта, представитель Cimolai Федерико Тоси рассказал, что здесь были сделаны 10 тысяч труб для проекта "Укрытие", сообщает "5 канал".

"Для этого использовался пресс на 60 тыс. тонн, способен формировать трубы длиной 15 м. "Укрытие" – это уникальный проект со многими ограничениями, прежде всего по материалам. Мы были обязаны соблюсти украинские и европейские спецификации", – отметил он.

"Наиболее шокирующая характеристика – это объем. 13 тыс. тонн металла. Что такое 13 тысяч тонн металла? Это около 18 кораблей, 2500 грузовиков, которые перемещали из порта в Чернобыль. Это очень масштабная работа "Метинвеста". И мы этим гордимся", – добавил Роман Курашев, директор по маркетингу Группы "Метинвест".

Количество металла, использованного в проекте, превышает 30 000 тонн, говорят в компании, – это втрое больше того, что понадобилось для возведения Эйфелевой башни в Париже. Кстати, знаменитое творение господина Эйфеля долго считалось самым масштабным металлическим сооружением в мире.

"Общий объем металлоконструкций в проекте составляет 30 тысяч тонн. Это 16 арок с 4000x10000 труб. Габариты конструкции: 257 м в ширину (более двух футбольных полей), 162 м в длину и 110 м в высоту. Конструкция защищена оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана – каждый размером с "Боинг", – рассказал менеджер проекта компании Cimolai Федерико Тоси.

Установлением укрытия над разрушенным энергоблоком занималась эта же итальянская компания. Для этого был разработан проект по сборке, который обязательно должен учесть все нюансы места и опасности, говорят специалисты.

"С учетом радиации, все металлоконструкции собирались в 300 м от поврежденного реактора. Все арки собирались на земле, чтобы ограничить влияние радиации. После предварительной сборки арок они были подняты на десять временных башен. После возведения конструкция общим весом 35 000 тонн была надвинута на поврежденный реактор №4, преодолев расстояние 300 м", – вспоминает процесс установления укрытия Федерико Тоси.