Спас жизнь 5-летней девочки: 9-месячный ребенок стал самым молодым посмертным донором в Украине. Фото

9-месячный ребенок стал самым молодым посмертным донором в Украине. Он спас жизнь 5-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook. Спасенная девочка Снежана несколько лет жила благодаря ежедневной процедуре перитонеального диализа. Это процесс, когда обмен веществами между кровью пациента и раствором для диализа происходит через специальный катетер в брюшной полости (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В 11 месяцев ей диагностировали гемолитико-уремический синдром – состояние, вследствие которого у девочки развилась почечная недостаточность. Три дня назад ребенок получил второй шанс на долгую жизнь без диализа – в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре Львова ей пересадили почку от посмертного донора", – говорится в сообщении.

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Девочка-донор страдала тяжелым заболеванием печени и киевские врачи отчаянно боролись за ее жизнь. Однако, к сожалению, произошло непоправимое. И когда у ребенка констатировали смерть мозга, его родители дали согласие на забор органов.

"Единая государственная информационная система определила, что Снежана может стать реципиенткой – она весила всего на несколько килограммов больше своей спасительницы. Из Киева органы доставили во Львов, где трансплант-команда провела пересадку", – добавили в министерстве.

Снежана чувствует себя хорошо.

"Трансплантация от ребенка ребенку сложнее, чем такая же операция взрослым, ведь диаметр сосудов очень маленький. Речь идет о почти ювелирной работе. Но нам все удалось. Почка заработала на операционном столе. Наша пациентка имеет все шансы забыть о диализе, к тому же почка будет расти" вместе с ней", – рассказал руководитель клиники детской нефрологии, диализа и трансплантации почки Роман Андруневич.

К слову, в течение 2021-2023 годов украинские медики провели 111 органных пересадок детям. Были трансплантированы 81 почка, 24 печени и 6 сердец.

Снежаны – третий в Украине, когда донором стал ребенок. В общем, пересадку анатомических материалов ожидает 81 маленький пациент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах впервые была проведена трансплантация костного мозга ребенку. Пациентом стала 10-летняя девочка. Ее уже выписали из больницы.

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