'Спасибо за подарки и эмоции': в детдоме семейного типа в Киевской области прошла новогодняя акция Фонда Рината Ахметова

В шумной семье Екатерины Тарусиной, матери-воспитательницы детского дома семейного типа, растет 10 детей. В рамках традиционной Новогодней акции – части масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" – команда Фонда посетила эту дружескую семью с подарками – и праздничным мастер-классом.

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Детишки за большим столом притихли: создать эксклюзивную новогоднюю игрушку из цветной мозаики – дело ответственное. Каждый остался доволен своим результатом:

"Мне понравился мастер-класс. А еще понравилось, когда мы все вместе фотографировались", – единогласно заявили дети. Старшему из них 16, младшему – 4 года.

Девушки и ребята рассказали о своих желаниях и мечтах. На первом месте у каждого – мир и победа:

"Я хочу, чтобы завершилась война и мы вернулись в Донбасс, в родной дом", – призналась 11-летняя Лида.

Эта семья из Краматорского района Донецкой области. Полномасштабное вторжение заставило их уехать в марте 2022 года. После долгих скитаний семья поселилась на Киевщине.

"Очень благодарим за подарки и эмоции, мы не ожидали такого сюрприза. Дети счастливы, довольны", – говорит Екатерина Тарусина.

"Благодаря Новогодней акции дети не теряют веру в чудо и могут проявить свои таланты. Это традиция добра, которая не прерывается более 20 лет", – говорит Виктория Мартыненко, специалист проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это – одно из приоритетных направлений помощи Фонда. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 миллионов детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а еще могут развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов - Детям". Помощь, которая дарит завтра.