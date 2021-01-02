Спасибо вам, или С наступающим. Как правильно поблагодарить?

Юрій Винничук Общество 13:55, 2.01.2021

Зібралися філологи на ФБ та почали товкти воду в ступі щодо "дякую вас".

Поясню одну річ. Є мова літературна, а є розмовна. На ФБ панує розмовна, тому я си по-галіційськи можу шо хоч писати, бо ФБ - то паркан. А на паркані ся пише любе.

Звісно, "дякую вас" – це не літературна норма. Про цей покруч іще в 1960-тих Максим Рильський писав: "Дякую вас" кальку з російського "благодарю вас" чуємо ми частенько в розмовах наших письменників, а інколи проскакує воно і на сторінках їхніх книжок..."

Звісно. ми це чули ще від Кучми. Але .. слово мовлене – не припечатане.

І за Збручем так і казали. М.Старицький в листі: "Високоповажний і вельми дорогий серцю Михайло Хведорович! Дякую Вас щиро і велико за Вашу ласку, що згодились бути головою в суді моїм з Грінченком...".

Мовознавець Іван Огієнко до Наталени КорОлевої: "Сердечно дякую Вас за прислані мені Ваш словничок та газету..."

Опанас Сластьон: "Найперше дякую Вас за вітання з наступившим святом..."

О, блін! А де з прийдешнім?

Одне слово, дайтесі на стриманє. Бо нам до тих людей, як до неба рачки.

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