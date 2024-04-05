'Спасибо СБУ, что остановило попытку сорвать поставку': Порошенко повез военным экскаваторы для сооружения фортификаций

Петр Порошенко с колонной тягачей, перевозящей строительные экскаваторы, отправился в военные. На приграничных прифронтовых землях эти машины помогут строить фортификационные сооружения.

Как рассказал пятый Президент в своем видео, поездка, которая тщательно готовилась заранее, чуть не сорвалась в последний момент.

"Эти экскаваторы очень ждут украинской границы для строительства фортификационных сооружений. Они уже загружены на трейлеры и сегодня ночью должны были ехать в пограничную область. Они не уехали", – сообщил Порошенко.

"Лишь чудо не сорвало нашу операцию по обеспечению Вооруженных Сил техникой для строительства фортификаций. Но все-таки мы уходим, и никто нас не остановит. Я благодарю комбригу и руководство СБУ, которое остановило попытку сорвать поставку нашей техники в ВСУ. Также поздравляю Службу безопасности с сегодняшней большой победой, когда было уничтожено 6 самолетов врага", – сказал Петр Порошенко.

На трех траках – 6 экскаваторов для ВСУ.

"Перед вами недели большой работы нашей команды. Не просто оплатить, а еще найти, сделать и снабдить запчастями, заменить гидравлику, провести техническое обслуживание, закупить инструменты. А дополнительно мы везем все: от одноразовой посуды к пилорам, от бензопил до перчаток. Все, о чем нас попросили Силы Обороны", – объясняет Порошенко.

"Вчера мы встречались с производителем и предоставили новые заказы на технику для строительства линий обороны. Делаем все, чтобы ускорить строительство фортификаций. Спасибо, что 5 минут назад решение было принято, и поставка нашей техники для строительства фортификаций стала возможной. Сейчас все эти экскаваторы двигаются на северо-восток, туда, где военные их очень ждут", – резюмирует пятый Президент.

Ранее Европейская Солидарность инициировала создание в Верховной Раде ВСК по вопросам строительства фортификационных сооружений. Петр Порошенко призвал власти выделить средства на оборонные укрепления еще в августе 2023 года. "Было требование о внесении изменений в бюджет для резкого увеличения финансирования фортификационных сооружений. Начиная с октября на этот счет были проведены три Ставки, были даны жесткие поручения. Но построение не началось и деньги не были выделены", – напомнил Порошенко в интервью Виталию Портникову.

"Сейчас у нас есть другая крайность – непрозрачное выделение финансирования и очень сильная затяжка с вводом их в эксплуатацию. У нас нет этого времени. Срок, отведенный для этого – два месяца. Через два месяца мы должны были сдать эту позицию", – считает Порошенко.

"Наше предложение, наше законодательное требование о создании Временной следственной комиссии по фортификационным сооружениям не ставится на голосование четвертый месяц. А это как раз то единство, вокруг которого мы должны объединиться. Единство вокруг вооруженных сил и единство вокруг фортификационных сооружений. Потому что народ имеет право знать – темпы строительства, где мы можем поддержать и ускорить, знать прозрачность финансирования для того, чтобы как на "большом воровстве" не набивали карманы те же лица. Извините, сегодня речь идет о существовании государства", – подчеркнул Порошенко.