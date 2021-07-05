Спасенный полицейскими 2-летний мальчик поздравил копов с их профессиональным праздником

2-летний Богдан Униченко, которого в апреле этого года нашли полицейские после того, как он потерялся в лесу, поздравил своих спасителей с их профессиональным праздником – Днем Национальной полиции Украины. Для этого малыш одел соответствующий униформу.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Министр поделился соответствующими фото (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Аваков напомнил, что почти три месяца назад 2-летний Богданчик потерялся на окраине села Раговка Киевской области, когда его отец ушел в лес за дровами. Малыш побрел за папой, но тот, увидев, что сын идет за ним, сказал ему вернуться. Богдан направился обратно, но до дома так и не дошел.

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"К розыску мальчика были привлечены более 240 полицейских, вертолеты Авиационной системы безопасности МВД, силы ГСЧС и Нацгвардии. Почти сутки правоохранители искали малыша, прочесывали поля, осматривали здания и колодцы. Уже на второй день Богдана Униченко нашли. В 4 км от дома – обессиленного, напуганного, но неповрежденного ", – напомнил историю министр ВСУ.

Сегодня 2-летний Богдан в форме полицейского пришел на праздник своих спасителей, чтобы поздравить их.

"Униформа у него уже есть, а через 16 лет мы ждем его в Национальной академии внутренних дел. Богданчик, не теряйся, расти и приобщайся к семье НПУ!

С праздником твоей новой полиции, Украина!" – написал Аваков.

Министр также поблагодарил всех правоохранителей, которые принимали участие в розыске ребенка.

"Именно это и есть современный, доступный и достойный полицейский сервис, который должна предоставлять Национальная полиция", — отметил глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка Киевской области, полиция нашла на второй день в 5 километрах от его дома. Мальчика отвезли в больницу.