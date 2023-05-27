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Спасатели вытащили из-под завалов жителя Гуляйполя: мужчину доставили в больницу. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
1,1 т.
Спасатели вытащили из-под завалов жителя Гуляйполя: мужчину доставили в больницу. Фото

Российские оккупационные войска еще раз обстреляли город Гуляйполе, расположенный в Запорожской области. В результате обстрела произошли обрушения зданий.

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Спасатели вытащили из-под завалов местного жителя. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Спасатели вытащили из-под завалов жителя Гуляйполя. Враг в очередной раз ударил по несокрушимому городу. Под завалами собственного дома оказался 39-летний мужчина. Специалисты оперативно деблокировали пострадавшего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину доставили в медицинское учреждение.

В ЗОВА призвали жителей прифронтовых городов временно уехать из опасных зон.

Спасатели вытащили из-под завалов жителя Гуляйполя: мужчину доставили в больницу. Фото
Спасатели вытащили из-под завалов жителя Гуляйполя: мужчину доставили в больницу. Фото

Накануне в результате террористической атаки России по Гуляйполю были ранены два человека, также были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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