Спасает время для восстановления военной техники: Порошенко передал на фронт 'юбилейную' передвижную автомастерскую на базе британской DAF

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовили для бригад ВСУ очередную партию передвижных авторемонтных мастерских (ПАРМ). Пять "нафаршированных" необходимыми инструментами и оборудованием машин отправляются на фронт, где будут восстанавливать все, что нужно – старенькие волонтерские пикапы, хоть новую западную технику.

Об этом Порошенко рассказал в своем дежурном видео-отчете. Он показал 50-ю мобильную автомастерскую на базе британского грузовика DAF, который передает для ВСУ.

В общей сложности этот проект уже превысил полсотни машин, и останавливаться никто не планирует, говорит Петр Порошенко. Объясняет: ремонтники на войне тяжело работают в любых условиях – и в дождь, и снег, и под обстрелами, чтобы быстро восстановить пораженную технику. Это не менее важная миссия, потому что исправные машины спасают жизнь украинских воинов.

"Сегодня, несмотря на середину марта, в Киеве холодно, идет снег. На фронте – еще труднее. И тяжело не только тем, кто в штурмовых бригадах или в ротах ударных беспилотников. Трудно и ремонтникам", – объяснил Порошенко.

Он показывает изнутри мастерскую, созданную на базе британского грузовика DAF. "Это – уникальный комплекс ПАРМ, передвижная авторемонтная мастерская. Эта – юбилейная машина, которая имеет номер 50. Хотя в общей сложности мы уже поставили 53 мастерские. Ранее Вооруженные Силы Украины пользовались старыми ЗИЛ-131", – вспоминает пятый президент.

"Что здесь есть? Давайте вам покажу. Здесь находится генератор, компрессор, точило, весь набор инструмента, подобранный фронтовыми механиками, сверлильное оборудование, все необходимые манометры, компрессоры. Все для того чтобы в комфортном режиме восстанавливать боеспособность техники, не гоняя ее за 300-600 километров. И уже буквально на следующий день техника идет обратно в бой", – показывает Порошенко новенькая утварь.

"Это спасает время для восстановления боеспособности техники. Можно вытащить двигатель, вытащить коробку передач. Все мелкие и средние ремонты производятся этим оборудованием", – отметил пятый президент.

Одна такая мастерская на колесах стоит миллион гривен – это автомобиль, кунг и вся утварь. Всего бюджет проекта уже превысил 53 млн грн, отметил Петр Порошенко.

Такие машины уже работают в бригадах Десантно-штурмовых войск, Президентской бригаде и отдельных разведбатах. В настоящее время основные усилия направлены на подразделения Сухопутных войск, рассказал Порошенко.

Каждая машина комплектуется защитной сеткой, полностью маскирующей комплекс. Их производство наладил депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Александр Тимченко.

"Наша команда делает все возможное для того, чтобы одержать победу более близкой. Кроме того, программа "Защити воина" – это первый приоритет нашей команды", – отмечает Порошенко.