'Спасаем повсюду, где наши люди': UNITED24 и WOG запустили инициативу, чтобы обеспечить ВСУ спасательными вездеходами – как присоединиться

Сеть АЗК WOG вместе с фандрейзинговой платформой UNITED24 запустили проект "Спасаем повсюду, где наши люди". Его цель – обеспечить ВСУ спасательными вездеходами "Богун-2", которые могут осуществлять эвакуацию из мест, труднодоступных для обычной эвакуационной техники. Стоимость одного вездехода – около 150 000 долларов.

Видео дня

Приобщиться к инициативе может каждый неравнодушный. Для этого достаточно заправить авто на WOG брендовым горючим Mustang. С каждого приобретенного литра компания перескажет 1 гривну на закупку спасательных вездеходов. Также можно задонатить на банке проекта "Спасаем повсюду, где наши люди". Все средства будут направлены на вездеходы через UNITED24.

"Эта инициатива должна была стартовать в середине июня, и новости из Херсона побудили нас ускорить старт. Мы понимаем, что помощь в спасении жизней наших людей нужна здесь и сегодня. Вы заправляете авто горючим Mustang, мы донатим на спасательные вездеходы. Если же вы не водитель , но любите кофе, посетите нас попробовать самый кофейный и внести прямой вклад. Все средства будут переданы на закупку вездеходов", — подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Вездеходам "Богун" не нужны дороги. Они могут передвигаться по воде и труднопроходимой местности: во время паводков, весеннего и осеннего размытия дорог. Это универсальный транспорт для эвакуации и спасения, оборудованный носилками с системой крепления к вертолю для транспортировки пострадавших.

"Вчера на Херсонщине уже работали вездеходы, которые спасали людей после теракта россиян на Каховской ГЭС. Благодаря совместному проекту с WOG мы надеемся собрать средства по меньшей мере на четыре вездехода, которые смогут осуществлять эвакуацию по бездорожью, во время наводнения или при любых обстоятельствах на прифронт. ", – отметила координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.