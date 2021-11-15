Создана 'машина времени', которая предсказала судьбу интернета до 2046 года

Уже совсем скоро о бесплатном интернете можно будет забыть, "посерфить" там анонимно станет практически нереально, а все пользователи сети больше будут напоминать жителей тоталитарной страны. Кроме того, большинство контента станет платным.

Заглянуть в будущее интернета стало возможно благодаря сервису Wayforward Machine. В его центральном окне размещена командная строка, в которую можно вбить электронные адреса известных ресурсов и таким образом узнать, как они будут выглядеть в будущем.

Если спросить у сайта-"прорицателя" о том, каким будет интернет в будущем, вырисовывается достаточно мрачная картина. В частности, для Facebook он прогнозирует полную утрату анонимности. Для того, чтобы войти в социальную сеть, потребуется доказать, "что ты, это ты": ввести свое имя, фамилию, место работы, должность, дату рождения, почтовый адрес и индекс, возраст, место фактического нахождения, пол, e-mail и телефон и другие данные. В конце-концов загрузить на сайт копию паспорта.

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Google вообще исчезнет. Так, если вбить его в адресную строку на Wayforward Machine, появляется черный баннер, оповещающий о закрытии сайта за ряд нарушений неких правил, введенных с легкой руки новоиспеченной регулирующей комиссии.

Вбив название того или иного СМИ, можно увидеть, что оно станет платным. Wayforward Machine "пророчит" доступ к их ресурсам за $29.

Также создатели сервиса считают, что вход в интернет в будущем может осуществляться при помощи аутентификации сетчатки глаза, а данные выставленные на интернет-ресурсах будут контролироваться некой организацией, называющейся Content Truth Gateway ("Межсетевая организация проверки контента на достоверность").

Создатели сервиса отметили, что данная интерпретация будущего всего лишь фантазия, в то же время они подчеркнули, что данная фантазия основана на реальных наблюдениях за последними ограничениями в сети.

Аналитики Wayforward Machine также попытались выстроить некую хронологию изменений, которые ждут сеть.

2022 год. Сайты, контент которых производят сами пользователи (например, Wikipedia и Reddit) ждет "удар". Их станут наказывать за загруженную на них информацию. Против таких сайтов ожидается множество судебных исков.

2023 год. Будет запрещено сквозное шифрование, как при звонках, так и отправке сообщений. В это же время может сформироваться глобальная информационная монополия, в которую войдут две трети всех мировых СМИ и которая будет производить новости. Доступ к контенту станет платным.

2024 год. Законы об авторском праве становятся ещё более драконовскими. Сайты начнут блокировать за плагиат.

2025 год. В мире появится мегакорпорация, которая поглотит технологических гигантов. Она будет контролировать поисковики, веб-браузеры, ПО и рекламные технологии.

2027 год. Страны Восточной Европы и Центральной Азии начнут создавать "великие файерволы". Они будут предполагать доступ жителей тех или иных стран только к разрешенному контенту.

2030 год. Неизвестный миллиардер купит ряд крупных независимых изданий, чтобы уничтожить их.

2035 год. На планете произойдет ряд катаклизмов. В результате множество печатных книг будут уничтожены, а роль электронных ресурсов – вырастет. Но получить доступ к ним можно будет только за деньги.

2041 год. 200 млн "климатических беженцев", спасающихся от разрушающих последствий глобального потепления, ринутся в Европу. В этом же году появится инновация, способная изменить весь мир, – "рекламный имплант". Это чип, который будут вживлять в мозг. С его помощью корпорации смогут рекламировать свои услуги и товары прямо в головах своих потенциальных потребителей, человек за разрешение транслировать в его голове рекламу получит доступ к информации.

2046 год. Люди, оказавшие без доступа к информации, начнут организовывать бунты во всем мире. Экономические последствия от них значительны, однако победить корпорации никому не удастся.

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