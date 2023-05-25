'Создали островок покоя': психологи Фонда Рината Ахметова помогли медикам Херсона и Николаевщины

В мае мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова предоставляют бесплатные психологические консультации медицинским работникам в Херсоне, а также в Николаевской области — в Березнеговатом, Баштанке, Новом Буге, Снегиревке.

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Медики — люди, несущие повышенную психологическую нагрузку во время войны, поэтому и сами нуждаются в квалифицированной помощи и теплой человеческой поддержке.

Как будто люди из одного региона, с одной историей, а военный опыт очень разный. Кто-то и с первых дней войны, и сейчас чувствует на себе выстрелы, где-то были прямые прилеты. Есть больницы, которые были в оккупации восемь месяцев, и это тоже своя история. И потому люди по-разному относятся, и мы подбираем какие-то инструменты или душевные пути, как с ними общаться", - делится Янина Астафьева, психолог Фонда Рината Ахметова, член Национальной психологической ассоциации.

По словам медицинских работников, психологам Фонда удается отвлечь, расслабить посетителей. Янина говорит, что это и есть главная цель как ее, так и коллег. Ведь, пока человек не чувствует себя в безопасности, он не может воспринимать информацию и общаться. На фоне комфортной атмосферы, царящей на консультациях, люди могут успокоиться, запомнить полезные упражнения, чтобы оказывать в будущем помощь как себе, так и рядом.

"Спасибо за то, что вы создали островок покоя", - говорят медики, посетившие одну из встреч в Николаевской области.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".