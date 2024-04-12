Советские подходы ветеранской политики демотивируют желание мобилизоваться, – Гудыменко

Ветеранская политика в государстве должна мотивировать вступать в армию через уверенность, что бывшие военные получат возможности для обучения, трудоустройства и улучшения жизни. Однако существующая система все еще находится в стагнации, она не дает необходимого результата и мобилизационного потенциала.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас".

"Ветераны – люди, отслужившие в армии, выполнили долг перед Родиной. Мы как общество должны их поддержать, а государство – реформировать ветеранскую политику. Дать возможность учиться, ввести монетизацию льгот, обеспечить разнообразными программами по трудоустройству и реабилитации. Очевидно, что существует прямой связь между отношением к ветеранам, ветеранской политикой и мобилизацией, тогда общество и те, кто подлежит мобилизации, будут смотреть на ветеранов и понимать возможности, которые перед ними открываются. К сожалению, ветеранская политика в Украине до сих пор советская. к льготникам. При этом, льготы только на бумаге. Реальное получение поддержки от государства обременено бюрократическими процедурами, и не обходится без коррупции или скандалов", – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, первые сдвиги в ветеранской политике стали возможны благодаря общественному вниманию к этому вопросу и увольнению недейственной министра Юлии Лапутиной. Впрочем, это направление требует доработки, чтобы отвечать требованиям времени.

"Несмотря на российско-украинскую войну и сотни тысяч защитников, вопрос поддержки ветеранов деградировал вместо необходимого развития. Монетизация льгот и поле возможностей для военнослужащих после службы могло бы быть отличным "пряником" для потенциального мобилизованного. То есть фактором, который будет влиять на принятие положительного решения: не прыгать в Тису, а идти в ТЦК. Но у нас и минимального пряника нет, поскольку ветеранская политика у нас годами находилась в стагнации", – подытожил Юрий Гудыменко.