Так, друзья — в сегодняшнем посте будет интересный рассказ о том, как в СССР создавались и весьма долгое время катались автомобили на дровах. Не в переносном, а в прямом смысле этого слова — в автомобилях были установлены газогенераторы, которые производили из древесины генераторный газ, благодаря которому автомобиль и ехал.

Что самое интересное, ни в одном советском фильме вы практически никогда не увидите такой автомобиль — их стыдливо прятали, рассказывая сказки о невероятно растущей мощности коммунизма, а фотографа, снявшего коптящий и чадящий газогенераторный автомобиль на улице города — могли обвинить в "очернении советской действительности".

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советских машинах на дровах, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

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Советские автомобили и грузовики на дровяном топливе разрабатывались с 1920-х годов, но массово начали внедряться в тридцатые годы. Зачем вообще в СССР разрабатывалась такая бесперспективная технология? Ведь газогенераторные машины имеют сложные и склонные к поломкам схемы, имеют низкий КПД и неудобство в эксплуатации — водителю постоянно приходится выходить из кабины и "шуровать" горящее топливо, а также подкидывать в топку новые дрова или торфяные брикеты.

Выскажу такую версию — в тридцатые годы СССР активно готовился к войне и покорению мира, готовясь также к возможным перебоям с дизельным/бензиновым топливом — и наличие газогенераторных автомобилей могло быть оправданным там, где был дефицит бензина. Танк на дровах не поедет (слишком малая мощность), а вот грузовик — вполне, ну а оставшийся бензин лучше отдать танкам.

Фанаты СССР с гордостью рассказывают истории, как в годы войны советские машины на дровах массово использовались "в условиях нехватки топлива" — забывая добавить, что использовались они в основном на Колыме — где никакого фронта не было, а были только концлагеря ГУЛАГа.

Эксплуатация советского автомобиля на дровах была трудным и малоприятным делом. Во-первых, всё автомобильное газогенераторно-дровяное хозяйство весило примерно 200-300 кг, и это без учёта веса дров или другого сухого топлива — всё это намного снижало грузоподъёмность автомобиля.

Во-вторых — очень неудобным был сам процесс эксплуатации. Вот вы топили когда-нибудь камин? За ним надо постоянно следить — подбрасывать дрова, поворачивать их, чтобы лучше горели, следить чтобы дрова были хорошо уложены и был в топке был нормальный приток воздуха. Примерно то же самое делал и водитель газогенераторного авто — нужно было часто останавливаться и проделывать все вышеуказанные процедуры. Кстати, сам запуск генератора перед стартом поездки занимал не менее 15 минут.

В третьих, двигатель бы чрезвычайно маломощным, а сама система была подвержена постоянным поломкам. Нередкой была ситуация, когда водитель просто стоял на обочине и пытался понять, что произошло с чадящим и дымящим чудищем и почему оно никак не хочет ехать дальше.

В четвёртых — пробег на одной (полной) заправке бака газогенератора твёрдым топливом (дровами, торфом, брикетами прессованной соломы и так далее) автомобиль ехал всего около 60-80 километров, после чего требовал полной загрузки топлива. На практике же рекомендовалось подкидывать дрова с опустошением бака примерно на половину. То есть, каждые 25-30 км дороги водитель вынужден был останавливаться и "лезть в печку".

Для эксплуатации советских машин на дровах в СССР издавались целые книги — в которых подробно описывался весь процесс. В моей домашней библиотеке есть изданная в 1956-м году книга под названием "Пособие для шофёра третьего класса", целый раздел в которой посвящён дровяным автомобилям.

В книге подробно описана вся эксплуатация "газгенов" — от того как их правильно заправлять дровами до того, как часто нужно "шуровать в печке". Вот какие премудрости можно почерпнуть из книги:

Топливом для газогенераторных отечественных автомобилей служат, главным образом поленья, предпочтительно из твердых лиственных пород дерева (дуб, бук, береза); могут применяться также поленья сосновые или даже их мягких лиственных пород (липа, осина, ольха) Независимо от породы поленья должны иметь влажность не более 20—40% (в зависимости от типа газогенератороной установки) и стороны (сечение) определенных размеров (40—60 мм). Влажность определяется по формуле:

вес сырой древесины минус вес сухой древесины _____________________________________________ X 100 вес сухой древесины После ремонта или чистки газогенератора необходимо заполнить топливник древесным углём, а бункер — поленьями до половины его высоты (дополнительная заправка производится после розжига топлива). Если в газогенераторе оставалось топливо от предшествовавшей работы, то перед заправкой, а также при дополнительной заправке необходимо прошуровать топливо, ля того чтобы осадить его и устранить образование свода ("зависание чурок"). Обслуживание газогенератора в пути.

Через каждые 1—1,5 часа работы газогенератора — проверять уровень заполнения бункера поленьями. Добавлять поленья, когда уровень их опустится до одной трети высоты бункера.

Через каждые 3—4 часа работы газогенератора — спускать воду, накопившуюся в очистителе тонкой очистки, снизив при этом обороты коленчатого вала до минимальных. При стоянках более 10 минут — открывать крышку загрузочного люка и обратный клапан дл поддержания газообрахования. Перед последующим пуском двигателя, осторожно шуруя, осаживать поленья и производить двух-трехминутный розжиг вентилятором, не применяя факела.

Тут надо добавить, что последний новенький газогенераторный советский автомобиль сошёл с конвейера в 1956-м году, ну а ездил он ещё как минимум 10 лет — то есть, последние газогенераторные автомобили доживали свой век где-то в шестидесятые-семидесятые годы. По воспоминаниям очевидцев — в семидесятые можно было нередко увидеть коптящий "газген" в советской глубинке, и я не удивлюсь, если ещё и в восьмидесятые годы они успешно использовались. Ну а там и СССР кончился.

Вместо эпилога я хочу поставить одну-единственную фотографию США пятидесятых годов. На ней изображён обычный городской пляж с огромным количеством частных легковых автомобилей. Это машины обычного американского среднего класса пятидесятых годов, обратите внимание на качество этих авто — это уровень советских "членовозов" вроде "Чайки", которые в СССР были доступны лишь паре тысяч избранных номенклатурщиков из самой верхушки.

Собственно, именно так, как на фото выше — и выглядит жизнь там, где есть и космические достижения, и победы в науке и спорте, и Нобелевские премии — и всё это без ущерба для жизни граждан. Ну а где-то есть дровяные автомобили, ездящие ещё и в восьмидесятые годы...

Ну а в комментариях расскажите, что вы обо всём этом думаете. Нужно ли было в СССР делать автомобили на дровах? И есть ли перспективы у такой технологии сейчас?

Напишите, интересно.

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