Сотрудничество с ЕС – это путь к устойчивому обеспечению потребностей фронта и новых инвестиций в ВПК, – Копытин

Углубление сотрудничества Украины и ЕС в сфере безопасности – это путь к усилению боеспособности Сил обороны, а также к улучшению позиций страны на международной арене, где Украина уже имеет репутацию производителя технологичных и современных видов вооружений, считает народный депутат Игорь Копытин.

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Отечественный оборонный комплекс – это весомая часть европейской безопасности. Именно поэтому количество совместных проектов украинских и европейских производителей вооружений будет постоянно расти. Об этом в авторской колонке для издания "Экономическая правда" пишет народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

По его словам, недавно Европейский совет принял регуляторные правила, образующие программу Security Action for Europe (SAFE, "Безопасные действия для Европы"). Эта программа, как сообщил Игорь Копытин, будет финансировать срочные и крупномасштабные инвестиции в европейские оборонные технологии и промышленную базу. Вместе с тем SAFE позволит Евросоюзу усилить поддержку Украины, ведь предусматривает возможности заказа вооружений для ЕС на украинских предприятиях.

"Не секрет, что интеграция Украины в ЕС рассматривается как стратегическое направление для укрепления будущей архитектуры европейской безопасности. То есть планируется довольно быстрая интеграция ВПК Украины в структуру безопасности блока, сочетание отечественной оборонной отрасли с технологическими и финансовыми возможностями европейской оборонной промышленности. Евросоюз намерен инвестировать миллиарды в развитие своих оборонных возможностей, в этом смысле речь идет и о поддержке ВПК Украины", – написал Игорь Копытин.

По его словам, сотрудничество между европейскими и украинскими компаниями – это продолжение интеграции Украины в оборонную промышленную базу ЕС, что позволит блоку воплощать инновационные разработки в сфере безопасности в массовое производство.

По мнению народного депутата, сотрудничество Украины и ЕС будет углубляться. Он также упомянул о нескольких весомых проектах, которые уже начаты. Речь идет о сотрудничестве с Нидерландами, которые подписали контракты с украинской промышленностью на производство 600 тысяч дронов на сумму 500 млн евро. Кроме того, важными для поддержки и развития отечественного ВПК являются проекты с Данией: за 2022–2025 годы общая военная помощь Дании Украине превысила 8,5 млрд евро. "Знаковой для нашего государства стала "датская модель", предусматривающая финансирование контрактов с украинскими компаниями странами ЕС с целью обеспечения Сил обороны. Это позволяет получать вооружение быстрее и в больших объемах, если сравнить с аналогичным производством в ЕС. А еще способствует наращиванию производственных мощностей в украинских компаниях, которые находятся под давлением дефицита оборотного капитала", – говорит Игорь Копытин.

По его мнению, совместные проекты Украины и ЕС крайне важны для Украины. Ведь сотрудничество с ЕС – это путь к устойчивому обеспечению потребностей фронта, к усилению боеспособности Сил обороны. Игорь Копытин также отметил: совместные проекты позволяют производителям получить инвестиции, которых очень часто не хватает, пополнить оборотный капитал компаний, направить средства на инновационные разработки и на модернизацию оборудования.

"Углубление сотрудничества Украины и ЕС в сфере безопасности – это и улучшение позиций страны в целом на международной арене, где Украина уже имеет репутацию производителя технологических и современных видов вооружений. И эту репутацию важно сохранить и улучшить, ведь после завершения военного положения ВПК будет иметь шанс закрепиться среди топ-производителей оружия, что означает для Украины существенный вклад отрасли в собственное экономическое развитие", – отметил народный депутат в колонке для ЭП.

По его словам, отечественный ВПК также нужен Евросоюзу, который стремится усилить собственную безопасность. "Нашему ВПК есть что предложить европейским предприятиям, ведь у нас есть более доступные по стоимости ресурсы, наша отрасль умеет быстро и четко организовывать все этапы производства вооружений, а еще Украина имеет большой опыт во внедрении инновационных разработок. Также преимуществом наших производителей является возможность тестирования моделей в условиях реального боя, чего лишены европейские компании", – отметил Игорь Копытин.

Напомним, как сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, оборонно-промышленная база Украины имеет около 35 млрд долларов резервных мощностей, что является ключевым фактором в обеспечении долговременной обороноспособности государства.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделит 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности.