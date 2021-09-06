Сотрудничавшая с оккупантами на Донбассе учительница устроилась в ВУЗ-переселенец. Фото, видео и детали скандала

В Горловский институт иностранных языков, который с 2014 года функционирует на территории подконтрольного Бахмута, на должность организатора культурной программы устроилась Ольга Черная, сотрудничавшая с боевиками "ДНР" в образовательной области. В младших классах педагог преподавала политинформацию о преимуществах присоединения Донецкой области к РФ.

Об этом сообщило издание "Вечерний Бахмут", чьи журналисты обнаружили компромат на учительницу в архивах сепаратистских СМИ. Черная на фоне портрета главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко вещала о "важнейшем событии в истории становления Донецкой народной республики" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сотрудничество с террористами и "промывание" мозгов юному поколению украинцев послужило причиной внесения Черной в "чистилище" Миротворца. Однако руководство вуза-переселенца не видит оснований препятствовать специалисту в устройстве на работу.

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"Трудоустроена. И что? На нее заведено какое-то дело или что? Человек лишен каких-либо прав на территории Украины? Дело заведено на нее? Если не заведено дело, что это вообще такое? Насколько я знаю, она не лишена никаких гражданских прав. Если к ней есть какие-то претензии со стороны власти... Или у нас сталинский режим", – ответила на запрос бахмутских журналистов ректор института Евгения Белицкая.

Известно, что сыновья самой Ольги Черной занимали весьма понятную и определенную политическую позицию с весны 2014 года. Младший сын учительницы Сергей Иочков даже возглавлял группировку местных "ополченцев" и неоднократно давал комментарии в балаклаве.

Журналисты провели исследование социальных сетей педагога, которая воспитывает новое поколение молодых украинцев, и выяснили, что теперь Ольга Черная поддерживает Россию не напрямую, а используя партию одиозного Анатолия Шария.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа в одну из полтавских школ 19-летняя девушка пришла с арбалетом и начала стрельбу. Инцидент привел к ранениям у двух учителей.