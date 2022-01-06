Сотни гектаров леса по всей стране вырубают для отопления, – экологи

Уровень лесистости Украины очень низкий – 11-12%, в то время как в странах Европы этот показатель может достигать 40%. Об этом предостерегают во Всемирном фонде дикой природы, говорится в сюжете "5 канала".

О катастрофических масштабах уничтожения зеленых насаждений говорят и отечественные экологи. Констатируют: в результате удорожания энергоресурсов сегодня сотни гектаров леса по всей стране вырубают для отопления. А в канун новогодних праздников – миллионы хвойных деревьев.

"При условии, что газ является очень высокой ценой для малых и небольших городков, то очень большое количество насаждений вырубается на территории Украины. Это касается лесополос в селах, это касается Карпат, которые тоже интенсивно вырубаются и черными браконьерами, и для промышленных нужд" , – жалуется Татьяна Лампика, экологическая аудиторка и эксперт по экологическим вопросам.

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Эксперты констатируют: уничтожение лесов в Украине длится уже не одно десятилетие, но реальные шаги для исправления ситуации не сделаны.