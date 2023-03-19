Сорвали планы Путина: Порошенко на Донбассе объяснил, почему так важна оборона Бахмута. Видео

Петр Порошенко в интервью "Прямому" каналу во время поездки на восточный фронт рассказал о том, как оборона Бахмута сорвала планы Путина и почему она важна для подготовки украинского контрнаступления.

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"Стратегически это было разрушение планов Путина по зимнему наступлению", – отмечает Порошенко.

"Сначала они думали, что они вернут позиции Юга, завоюют всю Донецкую и Луганскую области. Затем Юг уже оставили после Херсона. Поставили задачи, что захватят Славянск, Краматорск, Константиновку, выйдут на границы. После Соледара у них еще изменились планы" , – напомнил пятый президент.

"И несмотря на то, что огромную цену мы платим, был удержан Бахмут, были перемолочены силы орков относительно потенциала возможного наступления. Это позволяет Вооруженным силам Украины качественно подготовить резервы для нашего апрельско-майского наступления", – объясняет Порошенко.

"Почему это так важно? Потому что незадействованные резервы, 9-10 бригад сегодня завершают боевое слаживание, завершают подготовку, значительной частью за границей, для обучения на технике. Полным ходом идет поставка боевых бронированных машин по решению "Рамштайна". Вы помните, что их общее количество, которое должно поступить в Украину, превышает 1100 единиц. А это уже полноценные механизированные бригады", – констатирует Порошенко.

"Полным ходом идет амуниция. Да, ее не хватает сейчас на передке. Но она концентрируется для мощного удара во время контрнаступления. И мы держим кулаки для того, чтобы он был успешен, и делаем для этого все возможное. Мы со своей стороны пытаемся отвечать на заказ бригад. Только во время этой поездки мы передаем грузы, которые нам заказали в 80-ке. Сейчас едем к 77-й, по дороге заезжаем к 55-й – переобуваем артиллерийские тягачи и везем другие вещи. 77-я, 79-я, 80-я, 55-я артиллерийская, 23-й отдельный стрелковый, 26-й отдельный стрелковый, первый резерв. И это только одна поездка", – говорит пятый президент.

"Поэтому просьба – не оставайтесь равнодушными, помогите "Справі громад" сделать так, чтобы повысить качество подготовки подразделений Вооруженных сил", – призвал пятый президент.