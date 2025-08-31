Социологическая группа Рейтинг 21-23 августа провела репрезентативный телефонный опрос (с использованием компьютера) среди 1600 респондентов 18+ во всех неоккупированных регионах Украины с возможной ошибкой 2,5% при доверительной вероятности 0,95 и обнародовала его результаты, согласно которым:

20 процентов выступают за продолжение войны до возвращение Донбасса и Крыма [то есть до возвращения границ 1991 года],

а ещё 13 процентов – за продолжение войны до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2022 года,

при этом 59 процентов [то есть гораздо больше, чем раньше] поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса.

[Остальные 8% ещё, видимо, не определились.]

Я бы, конечно, это всё не публиковал, но уже опубликовано.

Так вот: даже не будучи в состоянии себе представить, будто респонденты оказались настолько подлыми, коварными и лукавыми, что якобы хотят выезжать на чужом горбу, желая загребать жар чужими руками, –

вынужден сделать вывод, который в таком случае напрашивается и поэтому вынесен в заголовок.

Кстати, ссылаясь на польскую пограничную службу, сообщают, что Польша [, как и обещала после известного концерта, состоявшегося недавно,] доставила к границе с Украиной и передала украинской стороне (с соответствующим запретом въезда в Польшу на 5-10 лет) 15 (уже +1) украинцев, до этого неоднократно привлекавшихся к ответственности за различные нарушения законодательства.

Это, конечно, не треть страны, но тоже, понятно, определённый резерв.