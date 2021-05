Пару лет назад я проснулся 8 мая в одноэтажном пригороде Вашингтона, где у меня был концертик. Вышел из гостиницы покурить и на парковке наткнулся на одного из вчерашних зрителей.

-Ты куда в такую рань?- удивился я.

-Тестя везу в город, он при полном параде, при орденах и медалях в день Победы всегда ходит на ворлд-вор-ту мемориал.

Он укатил, а я сожрал свой бесплатный включёный завтрак и на метро поехал в Вашингтон за туристической клюквой: Капитолий, Белый дом, памятник Линкольну, Госдеп (вдруг печенек обломится). В Москве восьмидесятых такие экскурсии собирались у Трёх вокзалов мегафонной скороговоркой гидов: "ГУМ-ЦУМ-Детский мир с могилой Высоцкого, проходите в автобус!"

Но пишу не об этом. Часа через три, уже слоняясь по пустому в воскресенье центру, я фотографировал нереальной красоты бронзовые канализационные люки, заменяющие там наши мемориальные доски великим горожанам и событиям, и случайно вышел к мемориалу 2-й Мировой войны.

Американцы, чего тут говорить, умеют устраивать подобные комплексы. Колонны с дубовыми венками, посвящённые погибшим из каждого штата и территории, стеллы с горельефами, на которых – сюжеты от высадки в Нормандии, парашютистов в самолёте, на которых орёт злющий сержант из песни You're in the Army Now, до семейства, слушающего по радио известие о бомбёжке Пирл Харбора, и "Встречи на Эльбе" со вполне узнаваемыми советскими солдатами. Когда-то газета Washington Post обвинила авторов мемориала в подпадании под влияние советкого пропаганда-стайла. Видел лично, скажу: если чего и заимствовали, то - лучшее, в отличие от создателей московского комплекса на Поклонной горе, по крайней мере, обелиск Вашингтона, как главная вертикальная доминанта, явно уместнее, чем "стрекоза на игле" от Зураба Константиновича.

Но пишу не об этом! На одной из главных площадок, где на гранитной стеле бронзовой звездочкой отмечена каждая сотня погибших американцев, есть местечко, куда каждый год возлагаются венки от посольств стран-участниц антигитлеровской коалиции. Внимательно прочёл все ленточки. Франция, Бельгия, Бразилия, Гаити, Куба, Турция... Российского венка не было. Из пост-советских – Казахстан, Грузия, Армения, Молдова и Украина.

Специально потом проверил на сайте посольства и на их fb. Не возлагали, в церемонии не участвовали. Санкции-с! Крымненаш? Значит, хрена вам лысого, а не цветочки, союзнички бывшие, которые отсиживались в Пирл-Харборах, пока мы в одиночку фашистскую гадину душили-душили! Вы к нам на парад не едете? Мы к вам на ваш день победы не пойдём! У нас он – 9-го, если кто не знал! Можем повторить: де-вя-то-го! Посмотрел сегодня: посольство украшено баннером в 6 этажей высотой с оранжево-чёрной цифрой 9 и надписью "С Днём Победы!", понятное дело, на русском, чтобы проходящим мимо по площади Бориса Немцова американцам было понятнее.

Про участие в американском празднике Победы в Европе (VE-Day) ни слова. Думаю, не собираются. Если ошибаюсь, сделаю завтра апдейт.

Пишу не об этом. Прочитал недавно официальные заявления о том, что в мире участились попытки "Украсть у нас нашу Победу". Посмотрите на картинку.

Это Британский плакат 1945 года. На нём с точки зрения современной инфографики не отражено количественное соотношение солдат стран, приближавших победу в WWII – по одному от Великобритании и маленьких стран Содружества, по одному от Греции, США, СССР и Чехии. Всего в антигитлеровской коалиции на момент окончания войны состояло 53 государства. Они-то, видимо, и пытаются перетянуть на себя историческое одеяло?

Победа в войне не принадлежит какой-то отдельной стране или национальности. Каждый, кто выпустил по нацистам и их союзникам хоть одну пулю или снаряд, достоин звания Победителя. Каждая семья, потерявшая отца, брата, сына, мать, мужа или деда – семья героя. Каждый, кто работал в тылу в любой точке Земли – приближал Победу.

Трагедия, Память и Слава не живут по законам статистики и математики. Каждая единичная смерть равна бесконечному горю, каждое единичное возвращение солдата домой равно бесконечному счастью. Каждое горе бесконечно и неумножаемо на 2, 10, 100 или миллион. Это уже арифметика пропаганды и творцов истории.

9 мая отмечают как День Победы в России, Израиле, Украине, Черногории, Казахстане и ещё в десятке стран, но только в России пройдут парады современной военной техники. Пролязгают по улицам танки и ракеты, проревут в небе бомбардировщики и истребители, никакого отношения к победе 76 лет назад не имеющие. В день, когда нужно просто помолчать и выпить за погибших, не чокаясь. Или – молча послушать рассказ ветерана про ту войну. Впрочем, они, выжившие фронтовики, рассказывать о ней никогда особо не любили. Моя бабушка Дуня только плакала и повторяла: "Не дай бог, сыночка! Не дай бог вам это пережить!"

P.S. Поздравляю всех, кто отмечает этот день памяти сегодня и тех, кто будет отмечать его завтра. Здоровья ветеранам, соболезную семьям, потерявшим в той, как её ни называй, войне, родных и любимых. Ненавижу тех, кто ведёт и планирует новые войны и готовит к ним наших детей. Желаю победы всем, кто с оружием в руках защищает сегодня свои границы, города, сёла и семьи. Вернитесь домой живыми и невредимыми.

