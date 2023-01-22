Собирался в Дубай: нардепа от ОПЗЖ Столара не выпустили из Украины – СМИ

Недавно вернувшийся в Украину народный депутат от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадим Столар собирался в Дубай. Однако пограничники не выпустили его за пределы страны.

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Об этом сообщил журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook. Он отметил, что недавно Столар принимал участие в заседании Парламента, а после этого "отправился на "дубайскую передовую".

Однако ни 20-го, ни 21 января он не смог пересечь границу и вернулся в Киев.

По словам журналиста, нардеп активно контактирует с представителями власти. Однако, по данным источников Ткача в ГНСУ, по Столару стоит запрет на выезд.

В то же время, однопартиец Столара - нардеп Игорь Абрамович, тоже возвращавшийся, чтобы посетить Раду, смог снова выехать из Украины. Он вернулся в Монако.

Следует отметить, что ряд украинских народных депутатов и олигархов сбежали из страны с началом полномасштабного вторжения России. Пока Украина находится под постоянными ракетными обстрелами и атаками российских кафиров, олигархи и народные избранники пережидают войну в чрезвычайно дорогих городах мира. Столар уехал из Украины за несколько дней до нападения России.

Напомним, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 15 сентября отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа – За життя". С этого времени деятельность пророссийской политической силы в нашей стране совсем запрещена.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что представители ОПЗЖ в Верховной Раде должны уйти из парламента, поскольку именно они привели в Украину войну. Эти политики лоббировали интересы РФ, а среди коллаборантов в разных регионах больше представителей именно их политсилы.

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