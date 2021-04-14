Снимок украинца о войне и любимцах ВСУ стал фото дня в Reuters

Украинский фотокорреспондент Александр Клименко сделал на передовой символическую фотографию украинского воина с двумя щенками. Она была признана агентством Reuters лучшим фото дня.

Трогательным кадром поделились на Telegram-канале "Новости Эспрессо. TV". Также в посте рассказали о судьбе пушистых побратимов защитников Украины, которые стали звездами благодаря фронтовой фотографии.

"Даже на войне нужно всегда оставаться людьми. Украинский военный играет со щенками в окопах на линии разграничения. Двоих щенков, которые живут на передовой, заберут на мирную территорию во время следующей ротации войск", – отметили журналисты.

Воин ВСУ сидит в окопе со щенками Александр Клименко/Reuters

Фото начало быстро распространяться по сети, и пользователи отметили, что автор сделал много знаковых фотографий, благодаря которым мир узнал о войне России против Украины на востоке нашей страны.

"На "Рейтерс" всегда его сильные и символические фото о нашей войне", "Соглашусь, он сделал несколько лучших снимков с войны, которые я видел, и они очень и очень важны в Украине и за рубежом", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали фото молодой украинской защитницы с любимой собакой Бони, которая также отправилась с ней в зону боевых действий на Донбассе. Девушку зовут Полина Кравченко, он занимает должность командира взвода в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.