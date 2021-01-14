Снег почти по всей Украине и до 11 мороза: появился прогноз погоды на пятницу

Юрий Сергиенко Общество 21:55, 14.01.2021 Обновлено: 22:01, 14.01.2021

В пятницу, 15 января, погода в Украине почти везде будет снежной, а температура воздуха снизится еще больше.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Также объявлен третий уровень снеголавинной опасности (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, опасные погодные условия ожидаются на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Предупреждение о снеголавинной опасности 15 января.
Укргидрометцентр

В пятницу снег пойдет в большинстве областей страны, кроме южных.

Температура воздуха ночью и днем снизится до 4-7 мороза, на западе -8 -11. Теплее всего будет на крайнем юге – от 1 мороза до 4 тепла в дневное время суток.

В Киеве также пойдет снег, ночью и днем от 9 до 11 мороза.

Прогноз погоды в Украине на 15 января.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца текущей недели погода в Украине сохранится морозной. Местами по стране ожидается до -21 градуса.

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