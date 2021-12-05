Снег накроет почти всю Украину, на дорогах – гололедица: прогноз погоды на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 6 декабря, будет снежной почти по всей стране, местами с дождями. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Помимо снега и гололедицы ожидается туман (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, осадки в виде снега, мокрого снега и дождей пойдут в большинстве регионов, кроме части юго-восточных – Луганской, Донецкой, Запорожской областей и Крыма.

В западных и северных областях налипание мокрого снега; на дорогах в центре и на юге туман, видимость 200-500 м.

Видео дня

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла на западе, севере, востоке и в центре. В южных областях до +3.

Днем в тех же западных, северных, восточных и центральных областях +1… +5, на юге от 8 до 11 тепла.

В Киеве также пойдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ночью от 1 мороза до 1 тепла, а днем +1… +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали температурные "качели" зимой, а весенняя погода проявится уже в феврале. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического институтаВеры Балабух, зимой украинцам не удастся избежать морозов, однако те продержатся недолго.