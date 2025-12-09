Сначала позвал на работу и нашел квартиру, а потом убил: в Чехии погибла 22-летняя украинка из Закарпатья

В Чехии убили 22-летнюю украинку, которая приехала туда на заработки. Две недели полиция разыскивала девушку, однако нашла только тело. Убийцей оказался ее знакомый.

Ушла на смену и пропала

Еще 21 ноября родные 22-летней жительницы Закарпатской области Андрияны Офрим забили тревогу. Девушка не выходила на связь.

"Она уехала на работу в Чехию год назад. Работала там на двух работах на автомобильном заводе. Еще 20 ноября вечером связалась с родными и сказала, что идет на смену. После этого больше на связь не выходила", – рассказала OBOZ.UA знакомая погибшей.

Жила Андрияна в городе Фридек-Мистек. По словам знакомой, устроиться на работу в Чехию ей помог знакомый. Он нашел для нее работу, а также помог с квартирой. И именно он оказался убийцей.

"Внешне он казался нормальным, адекватным человеком. Он сам предложил ей помочь найти работу, еще спрашивал какую бы она работу хотела. Они обменялись номерами, он подыскал ей работу, позвал ее, и она туда приехала. Но Андрияна никаких отношений с ним не имела, да и не хотела этого. Она была простой девушкой, которая хотела заработать себе на нормальную жизнь. Никто не понимает почему он так жестоко поступил с ней", – продолжает знакомая.

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве Андрияны, он сознался в преступлении, сейчас идет следствие.

У погибшей остались родители и сестры

Полиция пока не раскрывает каковы были причины убийства девушки, почему знакомый так с ней поступил. В соцсетях даже появились сообщения о том, что убийцей может быть некий охранник одного из чешских клубов. После этого отец погибшей девушки эту информацию опроверг. Что тут правда, а что нет уже покажет следствие.

Задержанным оказался 33-летний украинец.Этот знакомый задолжал Андрияне деньги за предыдущую работу. Именно это и стало причиной убийства. Он вызывал девушку на встречу под предлогом вернуть деньги, заманил в уединенное место и там задушил. Тело кинул в ручей. Почти через две недели там ее обнаружил прохожий, который и позвонил в полицию.

Мама Андрияны живет дома в Украине, а отец тоже работает в Чехии, семья у них многодетная. У погибшей кроме родителей остались еще несколько сестер. Когда дочь пропала, отец заходил в квартиру, обнаружил, что телефон и деньги – все было на месте.

В селе Кобылецька Поляна говорят, что семья тут проживает около десяти лет, они сюда переехали. Отец часто на заработках, дома он работал на заготовке леса, занимался строительством.

Сейчас семья собирает средства для того, чтобы переправить тело Андрияны домой, в Украину.