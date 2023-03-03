Сначала нужно оценить 'новые реалии': у Зеленского ответили Лаврову на заявление о 'серьезных переговорах' с Украиной

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Советник Офиса президента Михаил Подоляк предложил соратнику российского диктатора сначала "оценить новые реалии".

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В частности, для начала каких-либо переговоров Кремль должен вывести оккупационные войска за границу Украины, включая украинские Донбасс и Крым. Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.

"Лаврову нужно наконец-то оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях… Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к " серьезных переговоров", – отметил он.

Следует добавить, что Лавров в контексте переговоров в очередной раз обвинил Украину в продолжении войны.

При этом именно в РФ отказывались садиться за стол переговоров по согласованию мирного решения, а после полномасштабного нападения начали выдвигать свои требования и срывать диалог.

Напомним, западная коалиция заставит президента Украины Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией. Это произойдет в случае, если анонсированное контрнаступление ВСУ не будет успешным.

Также СМИ писали, что некоторые западные партнеры сомневаются в том, что Украина сможет освободить все свои территории, в частности, Крым военным путем. Там предпочитают начать мирные переговоры с РФ. Этот вопрос во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже подняли лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Однако Зеленский дал понять, что даже при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана он не сядет за стол переговоров с Путиным.

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