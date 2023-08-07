Гортаючи стрічку ТікТоку я наткнувся на канал (https://www.tiktok.com/@darynka_ai), який за легендою веде штучний інтелект та надає поради з використання нейромереж в маркетингу та SMM. Це наштовхнуло мене на думку, а чи не є це ще однією професією, яку нам найближчим часом замінять роботи? І які ще професії скоро зникнуть з класифікатора Міністерства економіки? :)

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З прискореним розвитком технологій, особливо в галузі штучного інтелекту (ШІ), з'являються різноманітні роботизовані системи, здатні виконувати завдання, які раніше були притаманні тільки людьми. Цей швидкий технологічний прогрес породжує питання про майбутнє робочої сили та взаємодії між роботами та людьми. Чи зможуть роботи відібрати роботу у людей? Це запитання стає все більш актуальним.

ШІ та автоматизація збільшують продуктивність у різних сферах промисловості, торгівлі, транспорту та інших галузях. Велика кількість рутинних та повторюваних робіт, що раніше вимагали праці людей, тепер може бути автоматизована за допомогою роботів та інших штучних інтелектуальних систем. Наприклад, роботи вже застосовуються у складах для сортування товарів, у виробництві для монтажу деталей, а також у банківському секторі для обробки фінансових транзакцій. Це може призвести до зменшення потреби в ручній праці та призвести до зниження кількості робочих місць.

Проте, роботи виявляються недостатньо гнучкими та креативними у порівнянні з людьми. Сфери, де важлива творчість, інтуїція та міжособистісні взаємини, залишаються поза досяжністю роботів. Наприклад, робот може виконувати обчислювальні завдання в лікарському дослідженні, але взаємодія з пацієнтом, аспекти емпатії та міжособистісних відносин потребують людської участі.

Поряд із цим, роботизація може призвести до збільшення автоматизованих робіт, створення нових робочих місць, пов'язаних з розробкою, обслуговуванням та вдосконаленням штучного інтелекту. Важливо також зазначити, що деякі робочі місця, які зараз не існують, можуть з'явитися завдяки технологічному прогресу.

Однак, наявність роботів може створювати соціальні та етичні проблеми. Збільшення автоматизованих робіт може призвести до безробіття і зростання нерівності в заробітних платах між категоріями працівників. Також виникає питання про етичний вимір використання роботів у сферах, де прямий вплив людей на долю інших людей може бути значний, наприклад, в медицині або правоохоронних органах.

А як щодо гумору? Якщо ChatGPT пише чудові тексти, Bard чи Claude може знайти в інтернеті будь-який факт, то чи зможуть ці мовні моделі писати жарти, які були б смішними не тільки самим цим моделям штучного інтелекту, а й людям? Чи зможуть вони замінити нам гумористів і відібрати роботу й у них?

Саме такий експеримент я вирішив провести в своєму телеграм-каналі (https://t.me/a_bogdanovych) наступного тижня. З понеділка по суботу я буду змушувати ChatGPT, Bard та Claude писати жарти, а в кінці тижня проведу голосування в нашій спільності, і ми оберемо найбільш вдалого коміка з цих трьох мовних моделей. Має бути весело. Приєднуйтеся до експерименту! :)