СМИ рассказали о ключевых направлениях работы Favbet Foundation для победы Украины

Три ключевых направления работы Favbet Foundation – помощь ВСУ, переселенцам и поддержка программ в сфере образования, здоровья и спорта – попали в рейтинг "Ответственная страна".

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

"В течение двух лет Favbet Foundation работал над созданием в Украине условий для развития общества и поддержки государственных программ. Команда содействовала реализации и принимала финансовое и организационное участие в более 100 программах в сфере образования, здоровья и спорта. Сегодня Favbet – основной донор фонда", – говорится в материале.

С начала войны абсолютное большинство проектов фонда ориентировано на помощь переселенцам и украинской армии.

"Favbet Foundation адаптировался к новым реалиям и четко понимает, что победить врага можно только помогая ВСУ. Поэтому фонд делает все возможное, чтобы быстро и качественно закрывать нужды украинских военных", – говорится в материале.

Сегодня при содействии фонда десантники, артиллеристы, пехотинцы, ПВО и другие подразделения ВСУ получили более 60 автомобилей (внедорожники, кареты "скорой помощи", микроавтобусы и грузовики), скоростные квадрокоптеры, антидроновые винтовки, тепловизоры, амуницию, разное технологическое оборудование и много другого, необходимого на фронте.

В общем фонд помог украинской армии на десятки миллионов гривен. К примеру, около 5 млн грн переведено на спецсчет Национального банка Украины и поддержку United24.

Кроме того, команда фонда разработала логистические маршруты для перевозки более 100 тонн гуманитарной помощи. Более 10 тонн самостоятельно перевезли из Хорватии в Украину. При содействии фонда тысячи людей смогли безопасно эвакуироваться из прифронтовых районов. Эвакуационный транспорт регулярно обеспечивается топливом.

Также Favbet Foundation обеспечил вещами первой необходимости переселенцев, которые были вынуждены из-за войны бежать из своего дома в Ивано-Франковскую область.

До начала полномасштабной войны в Украине благотворительный фонд уже финансово и организационно содействовал реализации более 100 программ в сфере образования, здоровья и спорта. Среди них: передача 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины в рамках совместного с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом президента и Украинской библиотечной ассоциацией impact-проекта "Цифровизация библиотек".

Напомним, в 2022 году при содействии фонда Favbet Foundation ВСУ получили 60 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования – тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, системы связи, антидроновые винтовки и т.д.

Кроме того, Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн в качестве оплаты за лицензии на организацию азартных игр. Эта сумма не включает все остальные налоги и сборы с текущей деятельности компании.