'СМИ дают жертвам войны шанс быть услышанными': Томиленко на форуме ЮНЕСКО поднимет тему преступлений РФ

По случаю Всемирного Дня свободы слова Сергей Томиленко председатель Национального союза журналистов Украины летит на мощное глобальное событие, которое будет проходить на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. На встрече будут обсуждать роль журналистов в разоблачении военных преступлений России, важность местных медиа на деоккупированных и прифронтовых территориях, а также привлечение россиян к ответственности за военные преступления против журналистов и медиа.

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"Журналисты важны! Сегодня лечу на мощное глобальное событие, которое будет проходить на площадке Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Всемирного Дня свободы слова. Говорить о роли журналистов в разоблачении военных преступлений России, о том, что в условиях массового нарушения прав тысяч и тысяч людей во время этой несправедливой войны журналисты и медиа дают шанс жертвам войны быть услышанными, дают шанс на справедливость", – написал Сергей Томиленко в Facebook.

Глава Национального союза журналистов Украины, на форуме планирует призвать к привлечению россиян к ответственности за военные преступления против журналистов и медиа и за разжигание пропаганды войны.

"Рассказывать о важности местных медиа на деоккупированных и прифронтовых территориях (Национальный союз журналистов Украины уже оказал поддержку с выходом для 25 таких местных газет - для Изюма, Херсона, Бахмута, Снигиревки, Лимана, Орехова…)", – отметил председатель НСЖУ.

Сергей Томиленко просит у коллег их совета: "что стоит озвучить на этом важном форуме, организуемом ЮНЕСКО по случаю Дня свободы прессы? Какие фамилии, чьи истории и к которым медиа стоит привлечь внимание коллег со всего мира?"