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Смертоносные для окупантов FPV-дроны "Пегасы", "Мольфары" и "Мамонты" едут на фронт: Порошенко везет защитникам 2 тысячи "шалених бджілок"

Глеб Иванов
Общество
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Смертоносные для окупантов FPV-дроны 'Пегасы', 'Мольфары' и 'Мамонты' едут на фронт: Порошенко везет защитникам 2 тысячи 'шалених бджілок'

Петр Порошенко везет в бригады ВСУ четвертую с начала года партию FPV-дронов. По его словам, "две тысячи смертоносных для русни крылатых машинок – это как минимум тысяча точных попаданий".

Об этом Петр Порошенко рассказал в своем видеоотчете. Он поблагодарил наших бойцов, которые используют FPV-дроны "эффектно и эффективно".

"Это в народе называется "Бандера-бумы". Очень крутые. Там у нас находятся "Пегасы", здесь находятся "Мольфары", здесь - "Мамонты". Всего – 2 тысячи штук", – показывает дроны пятый президент.

"Мамонты – большие, тяжелые, они идут с платой инициации, полностью обустроены, включая подставки. А еще они идут уже оснащены пластидом", – объяснил Порошенко.

Смертоносные для окупантов FPV-дроны "Пегасы", "Мольфары" и "Мамонты" едут на фронт: Порошенко везет защитникам 2 тысячи "шалених бджілок"

"Это мы делаем вместе с нашими военнослужащими. Это делается под их контролем. Если брать среднюю эффективность FPV-шока, то это минимум 50% точного попадания в цель. 2 тысячи – тысяча попаданий", – говорит Петр Порошенко.

Смертоносные для окупантов FPV-дроны "Пегасы", "Мольфары" и "Мамонты" едут на фронт: Порошенко везет защитникам 2 тысячи "шалених бджілок"

Стоимость этой партии дронов-камикадзе – более 30 млн грн

"Тысяча попаданий – это значит, что каждый месяц мы уничтожаем несколько батальонов орков. Я очень горжусь этим. Я благодарю наших бойцов, которые эти 2 тысячи FPV-шок используют наиболее правильным образом", – сказал Петр Порошенко.