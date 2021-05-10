Смертельное ДТП под Ривне: в день гибели семья ехала на кладбище
Семья, которая попала в смертельное ДТП под Ривне, в тот трагический день направлялась на кладбище.
Об этом "Сегодня" рассказала родственница погибших. С ее слов, в воскресенье, 9 мая, Андрей Герасимчук с женой Викторией и полуторамесячным сыном Тарасом ехали на кладбище. Поясним, что в этот день верующие отмечали Радоницу – дату, когда происходит поминовение усопших. В народе еще говорят "гробки", "проводки" и "красная горка".
Напомним, что на трассе Киев – Чоп возле Ривне произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi. В результате аварии погибли два человека, в том числе ребенок.
Мать ребенка, несмотря на принятые реанимационные меры, через несколько часов умерла в больнице. У женщины остался несовершеннолетний сын от первого брака.
Похороны состоятся во вторник, 11 мая, после вскрытие погибших.
Добавим, что 30-летний водитель микроавтобуса из Закарпатья находится в травматологическом отделении городской больницы Ривне. У него диагностировали перелом бедра и ушиб легких. Угрозы жизни нет, но его готовят к операции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области пьяный водитель насмерть сбил мать троих детей .