Smart medical Aid объявили сбор для ВСУ, среди участников которого разыграют постеры с обломками 'Мечты'

В рамках проекта "Уберечь авиаторов. Защитить мечту" будет проведен сбор для поддержки Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Цель сбора – 5,5 миллиона гривен на кареты скорой помощи, оборудованные всем необходимым для работы в зоне боевых действий. Стоимость одной кареты составляет от 10 до 30 тысяч долларов, в зависимости от потребностей бригады, куда она будет направлена.

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Об этом сообщили организаторы проекта благотворительный медицинский фонд Smart medical Aid.

Сбор начнется 14 июля 2023 г. и будет завершен в День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Среди участников сбора будет разыграно 10 арт-постеров, "которые невозможно купить, однако у каждого есть шанс стать владельцем одного из них".

"Больше донатов больше шансов получить постер, больше карет уедут на фронт – больше жизней мы сохраним", – отметили организаторы.

В частности, организаторы подарят 5 постеров благотворителям, сделавшим наибольшие донаты.

"Среди них, за 1 место – постер с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 5 постеров – счастливчикам, которых выберем среди всех с помощью сервиса random.org", – объяснили в Smart medical Aid.

Изображение для плаката разработал и выполнил в графической технике эстамп-художник Дмитрий Максименко.

Каждый постер также подписан заместителем главного конструктора "Антонов" Анатолием Вовнянко и имеет свой порядковый номер – подтверждение оригинальности и эксклюзивности.

О проекте

Проект направлен "Уберечь авиаторов. Защитить мечту" на сохранение памяти о легендарном самолете "Мрия" и сборе средств на помощь ВСУ. Сбор будет проходить под эгидой "У нас всегда Будет Мечта". Лимитированная серия из 100 арт-постеров создана по инициативе волонтеров для увековечения памяти о легендарном самолете.

Волонтеры Ярослав Юцкевич, Алексей Березин, Олесь Кромпляс, Владимир Арьев и Владислав Вакуленко поставили перед собой цель превратить обломки "Мечты" в помощь защитникам Украины.

Для этого они побывали на месте последней стоянки "Мечты" в Гостомеле, где собрали и сохранили части фюзеляжа разрушенного самолета и создали с ними эксклюзивные художественные постеры. Эти постеры стали основой для волонтерского собрания, организованного командой проекта.

Уникальность и особенная ценность постеров в том, что к каждому из них приложена частица фюзеляжа разрушенного самолета АН 225 "Мрия".

Как стать партнером

– Вы можете присоединиться к сбору от имени компании

– Приобщиться к распространению информации

– Упоминание вашего бренда будет присутствовать во всех инфоприводах проекта

– Возможность брендирования кареты от имени благотворителей

Детальнее о партнерстве за номер телефона:

+38 (050) 410 28 28 Ярослав

+38 (063) 30 38 277 Соломия