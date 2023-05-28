Слышали, как убивали соседей: история из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

"Гадко" – это единственное слово, которое подобрала Милана Иовченко, рассказывая о российских военных и о том, что они сделали с ее родным Мариуполем. Свою историю она доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В первые дни полномасштабной войны семья оставалась дома.

"Я понимала, что в дом в любой момент может что-то прилететь. Поэтому постоянно была в одежде, сапогах и с тревожной сумкой", - говорит Милана.

Ее муж реагировал более спокойно: ходил в пижаме и надеялся, что все скоро закончится. Пришлось же перебраться в подвал.

Постоянные взрывы и обстрелы, когда казалось, что дом вот-вот упадет, стали далеко не единственным воспоминанием. Знакомых убивали снайперы, и из подвала это было хорошо слышно.

"Сосед вышел на улицу. Он кричал: "Я мирный, не стреляйте" - и его расстреляли. У него осталось четверо детей", - говорит Милана.

Близкие Миланы обнаружили перевозчика, который должен был вывезти семью из оккупированного города. И даже заплатили ему. Но тот перестал выходить на связь. То ли обманул, то ли с ним что-то произошло…

Как Милана с мужем выбирались из Мариуполя и проходили фильтрацию? Смотрите ее историю здесь: http://bit.ly/3MVpXj0

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.