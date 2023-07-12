Служил помощником гранатометчика: на Донбассе погиб известный бодибилдер Максим Востриков из Черкасс. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего Героя. На Донбассе погиб известный бодибилдер Максим Востриков. Он был родом из Черкасс.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он рассказал, что защитник был сильным, талантливым и жизнелюбивым (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в Черкассах его провели в последний путь. Максиму Николаевичу был 41 год. Он окончил школу №21 в Черкассах, затем учился в Черкасском профессиональном автодорожном лицее и получил профессию слесаря по ремонту автомобилей, водителя автотранспортных средств", – рассказал Бондаренко.

По его словам, с 2001 года Герой работал техником службы сервиса и подключений абонентов Интернет.

Однако в Черкассах и за пределами областного центра Максим Востриков известен своими спортивными достижениями.

"Его знали и уважали как известного тренера по фитнесу и именитому бодибилдеру. Максим – многократный призер Украины по бодибилдингу в UBPF", – добавил мэр.

Востриков встал на защиту страны от российских оккупантов в феврале 2023 года. Он проходил военную службу в Национальной гвардии Украины на должности помощника гранатометчика в батальоне оперативного назначения.

Жизнь Героя оборвалась во время штурмовых действий противника. Он получил огнестрельное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

"Светлая и вечная память Герою! Соболезнование родным…" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в битве с противником смертельное ранение получил уроженец Тернопольщины Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Еще одну болезненную потерю понесла Украина, когда погиб ее воин с Хмельнитчины Максим Басистый. Свой последний бой защитник принял 5 июля под Бахмутом.

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