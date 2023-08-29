'Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем': Зеленский почтил память погибших защитников Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших защитников Украины. Глава государства подчеркнул, что воины ценой собственных жизней отстаивают право Украины находиться среди свободных наций.

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Зеленский подчеркнул, что нет слов, которых было бы достаточно, чтобы описать силу, величие и самопожертвование Героев, которые остаются вечно в бою. Об этом президент заявил во время торжественного мероприятия по случаю Дня памяти защитников Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В память об украинцах и украинках, отдавших свои жизни, защищая наше государство, президент возложил к стене памяти погибших защитников в российско-украинской войне цветы. Также Героев почтили минутой молчания.

"Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины", – сказал президент.

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