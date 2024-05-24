'Слезы градом, чудеса существуют': 'Укрзалізниця' растрогала украинцев реакцией на потерянную в вагоне игрушку

Укрзалізниця умилила сеть добрым поступком для маленького пассажира Ярослава. Путешествуя с мамой на поезде по маршруту Каменец-Подольский – Львов, он забыл в вагоне любимого Зайца. Вскоре тот неожиданно вернулся.

Невероятную историю пользовательница Facebook под ником Natalia Krasota рассказала на своей странице. Женщина попросила помощи у пассажиров и оставила заявку в УЗ, не слишком надеясь на скорый ответ.

Но прошло 4 дня, как любимец прибыл домой. Вместе с ним была открытка для Ярославчика от железнодорожников.

"Привет, друг! Мы встретили твоего Зайку в одном из наших вагонов. Представляешь, он решил попутешествовать по железной дороге! Тогда мы выпили с ним чая и уговорили вернуться к Ярославу и рассказать о своих приключениях. Не удивляйся, что он выглядит немного иначе. Путешествия меняют людей, а зайчиков – и подавно. Но все перемены к лучшему. Держи крепко тех, кого любишь!" – говорилось в ней.

Мама Ярослава показала открытку в своих соцсетях и отметила, что ей не хватает слов передать словами чувства.

"Посмотрите, что вы сделали! Одно чудо для маленького мальчика сейчас наполняет светом души и сердца огромного количества людей. Тем, что нам всем так нужно сейчас. Я искренне рада, что мы потеряли того зайца. Он конвертировался в нечто гораздо большее и мощное. Это однозначно стоило того", – отметила Наталья.

Комментаторы назвали железнодорожников волшебниками, поблагодарив за их труд и человечность.

"Это замечательно и очень щемно!", "Чуть не начала реветь. Это так прекрасно", "Я реву... Просто градом слезы.... спасибо за них!", "Сижу плачу. Чудеса существуют", – писали украинцы в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 22 мая УЗ увеличила стоимость постельного белья в поездах. Изменения существенные – например, в вагонах СВ за комплект нужно будет заплатить 120 грн. вместо прежних 60 грн. То есть, подорожание составило 60 грн.

– УЗ ускорила время движения одного из самых популярных поездов – из Киева в Варшаву. С 9 июня его время в пути сократится сразу на 1 час 23 минуты. Соответственно, изменится и расписание движения поезда.

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