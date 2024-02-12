Следующие птички полетят на восток: Порошенко начал проект по поставке украинским защитникам комплексов БПЛА Shark

Два комплекса БПЛА Shark, которые используются для разведки, передал Петр Порошенко военным одного из учебных центров ВСУ.

Об этом пятый президент рассказал на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, что наша команда специализируется на поставках БПЛА "Poseidon". Это очень крутые беспилотные летательные аппараты. В этом центре умеют готовить операторов дронов, готовить пилотов. Но сегодня наш первый проект, когда мы, выполняя просьбы наших артиллеристов во главе с командующим приняли решение обеспечить обучение новых курсантов также и на аппарате Shark", – объясняет Порошенко.

"Для того, чтобы повысить качество работы с этими аппаратами – их закупает армия – мы приняли решение, что мы выделим деньги на несколько комплексов. У каждой из них есть четыре птицы, есть очень крутые камеры. Я посмотрел программное обеспечение – мне нравится коммуникация и н этих аппаратов", – рассказал пятый Президент.

"Наша задача – повысить качество работы с БПЛА Shark. Закрыть потребность учебного центра и провести на его базе качественное обучение пилотов. Сразу после этого – птички полетят на Восток. Первые два комплекса на сумму 18 млн грн ребята забирают сегодня. Учитывая то, что мы закупили уже улучшенные БПЛА, это будет хороший вклад в обороноспособность Вооруженных Сил", – объясняет Порошенко.