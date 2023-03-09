Славянск получил почти 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на массированные ракетные обстрелы мирных городов Украины Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы в регионы. Так, бригады мобильной выдачи Фонда передали почти 2 тысячи продуктовых наборов в Славянск, который располагается всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

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Гуманитарная помощь предназначена для незащищенных категорий населения. В состав продовольственной поддержки входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.