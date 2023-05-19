Славянск получил 6 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на массированные ракетные обстрелы городов Украины Фонд Рината Ахметова продолжает направлять гуманитарную помощь в прифронтовые регионы. Так, бригады мобильной выдачи Фонда доставили в Славянск — город, расположенный в нескольких десятках километрах от фронта — 6 тысяч продуктовых наборов.

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В наборах, как всегда, продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 235 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".