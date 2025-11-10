Сколько времени занимает оформление отсрочки в Резерв+: объяснение

Оформление отсрочки от мобилизации в мобильном приложении Резерв+ занимает от нескольких минут. Система проинформирует пользователя самостоятельно об успешной операции.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В ведомстве заявили, что отсрочки, основания для которых можно подтвердить в госреестрах или которые не могут измениться со временем, продлеваются автоматически.

Оформление отсрочки в Резерв+

В Минобороны пояснили, что оформить автоматическую отсрочку от мобилизации могут перечисленные категории граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Отмечается, что пользователи Резерв+ получат оповещение, если их отсрочка будет продлена 5 ноября. После этого нужно обновить документ в приложении, чтобы изменения отобразились. Но если уведомление не пришло, стоит проверить статус в Резерв+ или обратиться в ЦПАУ.

Как получить отсрочку, если нет Резерв+

В то же время для тех, чей тип отсрочки еще не цифровизирован или кто не пользуется смартфоном, имеет бумажные документы или неполные данные в реестрах, документы будут принимать в ЦПАУ.

Администратор примет документы, направит их в ТЦК, а после рассмотрения (до 7-15 дней) выдаст бумажную версию документа.

Напомним, ранее Минобороны расширило перечень электронных отсрочек от мобилизации, которые могут получить отцы или матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, в случае смерти или лишения родительских прав другого родителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в приложении для военнообязанных Резерв+ появилась новая возможность – получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, отправляя результат прямо на смартфон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!