Сколько украинцев считают, что Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний: результаты опроса

Половина опрошенных украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного или выполнил меньшинство своих предвыборных обещаний. В то же время 18% ответили, что глава государства выполнил большинство или все обещания.

Соответствующий опрос с 16 по 22 мая провел Киевский международный институт социологии. Его результаты были обнародованы 5 июня.

Согласно результатам исследования, 18% респондентов ответили, что Зеленский выполнил большинство или все обещания, из них о выполнении всех обещаний заявили 5%.

Почти столько же полагают, что он выполнил около половины обещаний.

В то же время 50% участников опроса считают, что он выполнил меньшинство или ни одно из обещаний, из них 25% – что он не выполнил ни одного обещания.

Кроме того, 50% украинцев причиной невыполнения обещаний назвали нечестных, коррумпированных людей в команде Зеленского.

"Далее с примерно одинаковым результатом (26-32%) следуют такие объяснения, как нехватка компетентных людей в его команде, полномасштабное вторжение, собственная неопытность, влияние олигархов", – рассказали в КМИС.

При этом около 9-14% считают причиной личную коррумпированность, влияние других стран, расшатывание ситуации оппозицией, нереалистичность обещаний.

"В дополнительных вопросах в открытой форме респонденты чаще всего припоминали такие обещания, как завершение войны на Донбассе, борьба с коррупцией и улучшение благосостояния населения (и, очевидно, эти измерения играли важную роль, когда респонденты оценивали выполнение президентом предвыборных обещаний). При этом среди основных успехов президента в своей должности украинцы говорят об устойчивости в отпоре российской агрессии и международной деятельности, направленной на усиление поддержки Украины в войне", – прокомментировал опрос исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он также указал, что украинцы в большинстве своем фокусируются не на самом президенте, а на его окружении. В частности, больше участников называли кадровую политику среди главных проблем вместе с коррупцией и полномасштабной войной.

"Учитывая, что к президенту сохраняется высокое доверие в обществе, релевантные и прозрачные (для общественности) кадровые решения позволят поддерживать общественную легитимность в этот трудный период", – добавил Грушецкий.

В КМИС сообщили, что в опросе приняли участие 1002 взрослых граждан Украины, которые на момент исследования проживали во всех свободных регионах страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее КМИС провел опрос украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии. Согласно результатам, большинство из них верят в победу Украины. Таких граждан 80%, из них 40% полностью уверены в этом, еще 40% – скорее уверены.

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