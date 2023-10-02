Сколько украинцев и куда уехали с начала полномасштабной войны в Украине – исследование

Эмиграция большого числа украинцев из-за полномасштабного российского вторжения стала как экономическим, так и гуманитарным вызовом для Украины и для государств-партнеров, которые приняли миллионы вынужденных переселенцев. В настоящее время невозможно точно установить, сколько украинцев сейчас находится за границей.

Однако уже сейчас можно констатировать, что это количество продолжает увеличиваться, в том числе из-за регулярных террористических действий России. Учитывая это, вполне вероятно, что количество населения Украины ближе к 35 млн человек, чем 40 млн человек. Об этом сообщается в материалах Гражданской сети "ОПОРА".

Для получения результата было отправлено запросы в Министерство иностранных дел, Государственную пограничную службу, Министерство социальной политики и другие органы власти.

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В ответ на запрос МИД сообщил, что на 21 июня 2023 года за границей находились 8 млн 177 тыс. украинцев. В сравнении с данными на 1 февраля 2023 года, то есть за неполные 5 месяцев, это количество выросло почти на 188 тыс. человек.

При этом, большинство граждан Украины временно находятся в трех странах: Польше — 22%, Германии — 14,6% и США — 11%. Также многие граждане Украины нашли убежище в Чехии – 7,9%, Италии – 5%, Канаде – 4,9%, Испании – 3,4% и Израиле – 2,75%.

Почти 63% находящихся за рубежом украинцев совершеннолетние, 22% — дети до 18 лет. Возраст еще 15% не уточняется.

Кроме того, представители Гражданской сети ОПОРА обратились и к Государственной пограничной службе для получения данных.

Опираясь только на данные ГНС, можем констатировать абсолютно негативную тенденцию выезда украинцев. В частности, по состоянию на 1 мая 2023 года ГНС зафиксировала 18,52 млн выездов из Украины и 15,84 млн въездов.

Разница составляет 2 млн. 686 тыс. человек. Только за апрель 2023 отрицательное миграционное сальдо выросло на 31 тыс. сечений. Впрочем, такой рост незначителен по сравнению с действительно массовым выездом в декабре 2022 – марте 2023 года.

Следующим источником информации стали данные мобильных операторов.

Украинское правительство уже применяло эту информацию для расчета населения в 2019 году. Поэтому Гражданская сеть ОПОРА обратилась к Государственной комиссии по связи с запросом и получила статистику о количестве сим-карт операторов мобильной связи "Киевстар", "Vodafone" и "Lifecell".

Так, по состоянию на 6 июня 2023 года количество активных карт сети мобильной связи составило чуть более 48,3 млн. На "Киевстар" пришлось 24,3 млн карт, Vodafone - 15,4 млн, Lifecell – 8 ,6 млн. Больше всего активных карточек зафиксировано в Киеве — 5,5 млн, на Днепропетровщине — 4,6 млн и Львовщине — 3,65 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД обнародовали данные, согласно которым за время полномасштабной войны более 6,2 млн украинцев были вынуждены уехать из страны. Наибольшее количество наших сограждан переехали в Польшу.

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