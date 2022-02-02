Сколько украинцев готовы защищать страну в случае агрессии России: результаты соцопроса

Украинцы разделились практически поровну в вопросе готовности защищать страну в случае агрессии России. Так, 44,9% готовы приобщиться к защите страны любым способом, а 45,4% – считают это делом военных и не будут вмешиваться.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова по заказу OBOZREVATEL. Среди тех, кто готов присоединиться к защите страны любым способом, 61,3% мужчин и 31,6% женщин.

Среди мужского населения Западного региона такую готовность выражают 73,7%, Центрального региона – 59,7%, Юга – 48,4%, Восточного региона – 58,0%. Чаще такую готовность выражают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

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Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий "Европейская солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%), реже всего – избиратели партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (22,4%).

Большинство респондентов (55,6%) считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения, противоположной точки зрения придерживаются 28,6% респондентов.

На недостаточность усилий власти в этом направлении указывает большинство или относительное большинство жителей всех регионов – от 45,5% южан до 60,9% жителей Запада.

Более оптимистично действия власти оценивают представители самой молодой возрастной группы (18-29 лет), среди них 42,5% считают, что власти прилагают достаточно усилий.

Среди представителей электората партии "Слуга народа" такое мнение разделяют 70,1%, в то время как среди представителей электората других ведущих политсил большинство считает эти усилия недостаточными.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки не превышает 2,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 57,1% украинцев считают, что в нынешней ситуации важнее тратить деньги на укрепление армии, а не на реализацию инфраструктурных проектов. 22,0% – что даже в нынешних условиях важнее тратить деньги на строительство дорог.

56,3% опрошенных считают, что переговоры с Россией следует вести только при участии партнеров из США и ЕС, потому что надавить на Владимира Путина можно только совместными усилиями. Поддерживают прямые переговоры с Путиным 26% опрошенных – считают, что это действенный способ в достижении мира.

При этом 44,9% опрошенных воспринимают накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины весной 2022 года. 43,7% полагают, что вторжения в ближайшее время не будет.