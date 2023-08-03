Сколько должны получать военные, выведенные за штат: названа сумма по норме закона

Военнослужащие, которые по решению ВЛК признаны непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев или ограниченно пригодными, а также выведены за штат в распоряжение командира, будут получать дополнительную выплату - 20100 гривен.

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О соответствующих изменениях говорится в законе №9342, принятом в июне Верховной Радой, одним из авторов является народный депутат Алексей Гончаренко.

"Этот закон восстанавливает справедливость для тех военных, которые по состоянию здоровья или из-за травмирования и ранения выведены за штат в распоряжение командира. Раньше эти бойцы получали только 700 грн!!! Представьте!! Можно ли на них прожить???", - говорит. Гончаренко.

Как пояснил нардеп, военные сначала первые два месяца будут получать свою заработную плату в предыдущей должности. Далее до конца пребывания в распоряжении им будет начисляться выплата в 20 100 гривен в месяц вместе с надбавками за ранг и выслугу лет.

Также, как отмечает Гончаренко, в августе уже должны получать новые выплаты за июль.

Напомним, что закон Гончаренко об отпусках и увеличении выплат военнослужащим, курсантам и срочникам (№9342) был проголосован в конце июня. Через несколько дней закон подписал президент Зеленский.