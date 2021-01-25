Скандальный Пудрик обзавелся элитной недвижимостью на Черном море

Заместитель руководителя Одесской таможни Денис Пудрик обзавелся элитной недвижимостью на берегу Черного моря – на его жену Наталью накануне Нового года была зарегистрирована 2-комнатная квартира общей площадью 55,8 кв. м в одесском ЖК "Пространство на Донского, 59".

Соответствующие сведения содержатся на сайте Госреестра имущественных прав на недвижимость, пишет "Цензор.НЕТ". Также журналисты сообщили, что топ-чиновник в рабочее время посещал один из домов соответствующего ЖК.

Стоимость аналогичной квартиры при покупке "от застройщика" составляет $ 60–70 тыс. (около 2 млн грн при наличии ремонта и террасы), отметило издание.

На вторичном рынке цена такой недвижимости больше, поскольку комплекс расположен на берегу моря и позиционируется как "самый зеленый жилой квартал на Фонтане", пишут журналисты.

Чиновник работает на госслужбе с 1998 года.

Во времена Виктора Януковича возглавлял Крымскую таможню, попал под люстрацию.

Обжаловал это решение через суд, добился его отмены и компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

В конце августа 2020 года Пудрика назначили на должность и.о. руководителя Одесской таможни. Это вызвало негативную реакцию политиков и общества.

Через два месяца, в ноябре того же года, после аудита его уволили с должности "за негативные результаты работы".

Пудрик остался работать заместителем главы Одесской таможни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пудрика заметили в компании с Орестом Фирманюком, которого бывший глава налоговой Максим Нефедов назвал "главным контрабандистом". Они поужинали в киевском ресторане "Велюр".