Скандальный аграрий Черниговщины построил себе мраморно-золотую 'гробницу Наполеона'. Фото и видео

Генеральный директор агрохолдинга "Земля и воля" Леонид Яковишин, известный своим личным и политическим эпатажем, построил мавзолей, в который после его смерти будут совершать "паломничества" будущие поколения. Стоимость постройки здания и внутренней отделки из мрамора и сусального золота обошлись 81-летнему агроному в три миллиона долларов США.

Об этом сам Яковишин рассказал в интервью "Суспильному", проведя экскурсию по объекту на финальной стадии строительства. При этом бизнесмен добавил, что весь проект мавзолея – его собственная идея, а за основу он взял гробницу Наполеона Бонапарта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Только у него золота нет, и таких витражей тоже. Франция – бедная страна, колхозы богаче", – заметил Леонид Яковишин.

В здании будущей гробницы действительно установлены позолоченные статуи агрария в полный рост, изображающие его в разные периоды жизни: 20, 40, 60 и 80 лет

"Мавзолей будет открыт для посетителей с 10:00 до 17:00 каждый день, кроме выходных. Но это уже когда я буду в раю", – рассказал аграрий.

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